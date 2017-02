Amerikaan veroordeeld voor explosief geweld tegen Assendelftse

ALKMAAR/ASSENDELFT - Zowel politierechter Van Muijden als officier Ringnalda zeiden dat ze zich verbaasden over het plotselinge explosieve geweld waarvoor de 41-jarige Curtis L. donderdag voor moest komen in Alkmaar.

Door Joost Verhagen - 16-2-2017, 16:31 (Update 16-2-2017, 16:31)

De man, die oorspronkelijk uit Ohio komt maar momenteel in Duitsland verblijft, sloeg op het schoolplein van basisschool De Oceaan in Assendelft zijn ex-vriendin met haar hoofd tegen een lantaarnpaal en sloeg en schopte haar vervolgens in haar gezicht en tegen haar lichaam. De school was op dat moment net uit en...