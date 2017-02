Rechtbank trekt maand uit voor Zaanse drugszaak

HAARLEM/ZAANDAM - De rechtbank heeft een maand uitgetrokken om een grote Zaanse drugszaak te behandelen. Vanaf 4 april staan de verdachten voor de rechtbank op Schiphol op verdenking van handel in heroïne.

Door Jeannine Verhagen - 16-2-2017, 16:03 (Update 16-2-2017, 16:03)

Dat bleek tijdens de laatste niet-inhoudelijke behandeling van de zaak in Haarlem. Het Zaansch Koffiehuis was volgens het openbaar ministerie de ontmoetingsplek van een aantal hoofdverdachten. Daar zouden ze hebben gesproken over internationale heroïnehandel en transport van drugs. Twee van de 25 verdachten zitten nog in voorarrest.