Verbouw Westzanerdijk begint, huurgeschil niet uit de lucht

ZAANDAM - De renovatie van de oude huisjes aan de Westzanerdijk is begonnen, maar daarmee is het huurgeschil niet uit de lucht tussen bewoners en woningcorporatie Parteon.

Door Dominic Schijven - 16-2-2017, 19:31 (Update 16-2-2017, 19:31)

Vanmiddag is het officiële startsein gegeven voor de verbouw van de 27 huisjes uit 1931 aan de Westzanerdijk. Die zijn dringend toe zijn aan een grondige opknapbeurt en verbeterde isolatie. Daarvoor verhoogt Parteon de huur met 100 euro per maand. Dat is voor vele van de huurders een verhoging van liefst twintig procent.

Parteon zegt draagvlak te hebben voor de beslissing vanuit de bewoners. De corporatie heeft een lijst met handtekeningen, maar die wil ze niet laten zien. Tineke Westrus, woordvoerder van bewoners van die straat, bestrijdt dat. Die zegt een lijst te hebben dat de bewoners het niet willen. Die deelt ze niet met Parteon, omdat die hún lijst niet wil delen.

Westrus wacht nu met de bewoners af tot de renovatie af is, dat is in mei. Daarna kunnen zij naar de Huurcommissie stappen. Dat onafhankelijke orgaan beoordeelt dan of de huurverhoging terecht is of niet. ,,Nadeel is dat het niet collectief kan’’, zegt Westrus.