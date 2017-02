Wethouder Olthof: ’Zaanstad is niet klaar voor toekomst van de zorg’

foto Pascal Fielmich Wethouder Olthof van Zaanstad in gesprek met een bewoner van Poelenburg op een bijeenkomst over ouderenzorg in verzorgingshuis Pennemes.

ZAANDAM - Zaanstad is niet klaar voor de toekomst van de zorg voor ouderen in Zaanstad. Dat antwoordde wethouder Olthof op de vraag van dagvoorzitter en regiobestuurder FNV Senioren Lili Brouwer tijdens een bijeenkomst in verzorgingshuis Pennemes in Zaandam. ,,En dat zullen we ook nooit zijn’’, voegde hij eraan toe. ,,Er klaar voor zijn suggereert een statische wereld. We willen houvast en structuur, maar die is er steeds minder in de wereld. Dat brengt helaas veel onzekerheid met zich mee voor mensen in armoede en in de zorg.’’

Door Sebastiaan van Loosbroeks.van.loosbroek@hollandmediacombinatie.nl - 16-2-2017, 10:11 (Update 16-2-2017, 10:24)