Brand verwoest auto in Wormerveer

WORMERVEER - Brand heeft in de nacht van woensdag op donderdag een auto in Wormerveer verwoest. Het voertuig stond geparkeerd aan de Witte Vlinderweg, bij het partycentrum.

Door Internetredactie - 16-2-2017, 7:40 (Update 16-2-2017, 10:40)

De melding kwam rond 03.45 uur ’s nachts binnen. De brandweer was snel ter plaatse, maar de auto was al verwoest.

De oorzaak wordt onderzocht. Er is een vermoeden van brandstichting.

