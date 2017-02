Dagblad Zaanstreek viert verjaardag: Op naar de volgende 25 jaar

Foto’s Dirk Jongejans Senior verslaggever Ronald Massaut spreekt de gasten toe. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Een volle bak gistermiddag bij het 25-jarig jubileumfeest van Dagblad Zaanstreek. Trouwe lezers haalden herinneringen op en lieten hun licht schijnen op de toekomst van de krant.

Door Ivo Laani.laan@hollandmediacombinatie.nl - 15-2-2017, 21:03 (Update 15-2-2017, 21:03)

,,Ik ben eigenlijk heel tevreden over de krant zoals die nu is’’, zegt Wil de Vries (69), die met haar man Hans de krant komt feliciteren met de verjaardag. De band is groot met de krant die op 15 februari ontstond door een fusie tussen De Typhoon en De Zaanlander. Hans: ,,Van kind af aan lazen we de Typhoon thuis en later dus Dagblad Zaanstreek.’’

Allebei komen ze uit het onderwijs. Ze fluisteren bijna: ,,We lezen niet alles hoor, alleen dingen die ons interesseren. En als er mensen in staan die we kennen’’, zegt Wil. ,,Zoals laatst over die nulplusvariant in Krommenie, toen werd er een oud-collega van me geïnterviewd. Dat lees je dan wel even.’’ He echtpaar maakt zich zorgen over de regionale krant van de toekomst. ,,Het regionale nieuws is gewoon ontzettend belangrijk. Laat het écht Zaans blijven. Laatst stond er een heel verhaal over Purmerend in Dagblad Zaanstreek, dat sla ik over.’’

Dat tijd alle wonden heelt, bleek wel uit de komst van Hans Boon (86) uit Wormerveer. Hij had twee oude getypte brieven meegenomen die hij in 1992 schreef naar de hoofdredactie van De Typhoon/Dagblad Zaanstreek. Woest was hij toen zijn Typhoon in 1992 fuseerde met De Zaanlander en hij wilde van het abonnement af. Als jochie had hij de van oorsprong verzetskrant nog rondgebracht, verstopt onder zijn kleding of in de kinderwagen met zijn zusje er boven op. De opzegging werd maar niet behandeld en Boon schreef opnieuw een brief waarin hij ook vroeg om restitutie van het te veel betaalde abonnementsgeld. ,,Het geld heb ik uiteindelijk keurig terug gehad’’, herinnert Boon zich nog. In de loop der jaren is de Wormerveerder toch Dagblad Zaanstreek weer gaan lezen en is hij een regelmatige schrijver in de ingezonden brievenrubriek.

Een echte krantenmagnaat mag Gertjan Welgemoed van de Klankbordgroep Poelenburg worden genoemd. Drie kranten leest hij. ,,Ik zit wel eens te denken, welke krant ik echt zou opzeggen als het moet. Toch Het Parool, want het Zaanse nieuws kan ik echt niet missen.’’ Kortom: op naar de volgende 25 jaar.