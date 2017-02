Bekeuring door fout Zaanstad

WORMERVEER - Ook in de blauwe zones in Zaanstad mag niet geparkeerd worden met een digitale gehandicaptenparkeerkaart (GPK). Dit terwijl de gemeente eind 2016 nog in een brief verkondigde dat de digitale vergunning vanaf 2017 overal in de gemeente geldt.

Door Joëlla Angenent - 15-2-2017, 14:36 (Update 15-2-2017, 14:36)

Onduidelijkheid over digitale GPK blijft

’U hoeft de GPK dus niet meer achter uw ruit te plaatsen’, was er trots in de brief te lezen. Niet dus. Wormerveerder Michel Schermer kreeg er deze week een flinke bekeuring voor. ,,Ik had op 27 januari geparkeerd in de blauwe zone aan de Marktstraat in Wormerveer. Zonder mijn GPK op het dashboard te leggen, want die was nu digitaal’’, vertelt hij.

Op 7 februari kreeg hij, en andere houders van de digitale kaart, een nieuwe brief van Zaanstad. Hierin werd een eerder gemaakte fout gecorrigeerd: de digitale kaart geldt alleen in gebieden waar betaald parkeren geldt. En dus niet op invalidenparkeerplaatsen (zoals eerder al in deze krant werd gemeld) of in de blauwe zones. Daar moet de vergunning dus gewoon in de auto liggen. Maar voor Schermer kwam deze correctie te laat. Een bekeuring van 99 euro lag een week later op de deurmat.

Bezwaar

Schermer: ,,Ik heb natuurlijk meteen bezwaar gemaakt. Hopelijk hoef ik uiteindelijk niet te betalen.’’ Volgens woordvoerder Aukje Schep van de gemeente Zaanstad krijgt de Wormerveerder zijn geld gewoon terug. ,,Er is door een fout van ons veel onduidelijkheid ontstaan. Iedereen die daardoor een bekeuring heeft gekregen kan bezwaar aantekenen en eventueel contact met ons opnemen.’’

Dat de digitale vergunning alleen in gebieden waar betaald parkeren geldt - in de praktijk dus alleen in Zaandam - gebruikt kan worden, komt door de verschillende systemen die de politie en de handhavers van de gemeente hebben. Schep: ,,De politie controleert of er foutief geparkeerd wordt op invalidenplekken of in blauwe zones. De handhavers controleren de betaalde plekken. Maar de politie kan nog niet in haar systeem zien of iemand een digitale vergunning heeft. In de toekomst is dit wel de bedoeling.’’

Schermer: ,,Ik kom nauwelijks in Zaandam, dus eigenlijk heb ik niets aan die digitale vergunning. Dat geldt voor veel mensen uit de omliggende dorpen. Jammer.’’