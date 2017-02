Expositie: ode aan meester Bosch in Zaandijk

Foto Fons Klappe ’Proud’ van Tonie Broekhuijsen. Bekijk Fotoserie

ZAANDIJK - Voor Jeroen Bosch-liefhebbers Tonie Broekhuijsen en Kees Boiten was 2016 een goed jaar. Ter gelegenheid van zijn 500ste sterfdag eerde de stad ’s Hertogenbosch de middeleeuwse schilder met een groots opgezet feestjaar.

Door José Pietens - 15-2-2017, 14:22 (Update 15-2-2017, 14:22)

’Bosch 500’ was voor Broekhuijsen en Boiten geen aanleiding, maar wel een extra stimulans om samen de expositie ’Back to Bosch’ – dit weekend in het Weefhuis - op touw te zetten. „Bosch is voor ons altijd een grote inspiratiebron geweest. Ons werk is niet zo duister als...