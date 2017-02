Met je baby naar het Zaantheater

Foto Wim Egas Matilde Castro in haar woning in Zaandam. Bekijk Fotoserie

ZAANDAM - Soms komen baby’s helemaal los tijdens ’Matilde’s Babyconcerten’. Dan deinen ze mee op de muziek of kruipen ze naar de muzikanten toe. „Als ze een van de instrumenten willen aanraken dan ga ik er heel snel voor liggen. Aanraken mag altijd, maar de instrumenten moeten niet per ongeluk vallen of zoiets”, legt zangeres Matilde Castro uit Zaandam lachend uit.

Door Joëlla Angenent - 15-2-2017, 14:18 (Update 15-2-2017, 14:18)

„Dat vind ik het leukste aan de concerten. Wanneer je ziet dat een baby geniet en aan het leren is.” Castro...