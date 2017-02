Krommenieër opgepakt met wapens en drugs in Wormer

WORMER - Een twintigjarige man uit Krommenie is in de nacht van woensdag op donderdag aangehouden in Krommenie wegens het bezitten van wapens en drugs.

Rond tien voor twaalf zag de politie een personenauto rijden op de Zaanweg. Omdat de auto met behoorlijke snelheid reed, ging de politie er achteraan. De bestuurder van de auto reed over de Zaanbrug en reed de Bruynvisweg op. Op het industrieterrein reed hij zichzelf klem.

Uit de auto kwam een henneplucht. Onderzoek wees uit dat in de auto een zakjes hasj en een zakje met hennep lagen. Ook lag er een koker in met verschillende gripzakjes hennep en hash. Verder onderzoek aan de auto leverde een honkbalknuppel, een knipmes en een stroomstootwapen op. Een onderzoek in de woning van de verdachte leverde vervolgens nog een ploertendoder en twee alarmpistolen met munitie.

De politie nam de wapens, de drugs en de auto in beslag.