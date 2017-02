Zaandammer (16) mishandeld en beroofd in Darwinpark

ZAANDAM - Een 16-jarige jongen uit Zaandam is dinsdagavond rond kwart over zeven mishandeld en beroofd door twee jongens in het Darwinpark in Zaandam.

Het slachtoffer werd in het park ineens van zijn brommer getrokken en werd meerdere malen geschopt en geslagen. Één van de jongens pakte de brommer van de jonge Zaandammer en reed weg in de richting van de Perim.

De andere jongen sloeg rennend op de vlucht in de richting van de Perim. De politie heeft direct een zoekslag gemaakt, echter zowel de daders als de brommer niet aangetroffen.