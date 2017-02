Bertrand Russell college Krommenie kort ontruimd wegens gaslucht

KROMMENIE - Leerlingen van het Bertrand Russell college in Krommenie zijn woensdagochtend wat later aan de les begonnen omdat hun schoolgebouw moest worden ontruimd. In het pand zou een gaslucht zijn geroken.

Lang duurde de ontruiming niet, nog voor negen uur mocht iedereen het gebouw aan de Erasmusstraat weer in. Volgens de veiligheidsregio was de situatie onder controle.

Het betrof de locatie voor de bovenbouw op nummer 28.