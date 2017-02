Twee verdachten en Vespa gezocht na beroving in Zaandam

ZAANDAM - Na een beroving in het Darwinpark dinsdag in Zaandam is de politie op zoek naar twee verdachten.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 20:05 (Update 14-2-2017, 20:06)

Het zou gaan om twee licht getinte jongens. Ook zoekt de politie naar een donkerpaarse Vespa scooter met het kenteken F127.

Dit meldt de politie op Facebook. Verdere details over de beroving ontbreken.

De politie vraagt mensen die tips hebben deze via 0800-0011 door te geven.