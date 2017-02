Project eenzame ouderen Lishof

OOSTZAAN - Van zorgenkindje tot paradepaardje. In een paar maanden tijd is de dagbesteding van woonzorgcomplex Lishof in Oostzaan van noodlijdend tot uitbreidend geworden.

Door Dominic Schijven - 15-2-2017, 7:28 (Update 15-2-2017, 7:28)

Lishof breidt uit met een zogeheten pilot ’Inloop Lishof’, meldt wethouder Tine Schaafsma van Oostzaan. Het is een project van Oostzaan in samenwerking met zorgaanbieder Evean dat eenzame ouderen op de been moet krijgen. ,,Het is gericht op de participatie van 65 plussers’’, volgens wethouder Schaafsma. Twee keer per week kunnen 65 plussers dan zomaar in en uit lopen om samen te komen en activiteiten te doen onder begeleiding van professionele zorgverleners.

Het inloopmoment is in dezelfde ruimte als van de dagbesteding. Het wordt als een zogenaamde ‘algemene voorziening’ aangeboden. Dat betekent dat mensen zonder een indicatie hier gebruik van kunnen maken. De precieze invulling moet de komende weken nog bepaald worden. De wethouder wil per 1 maart van start gaan en de pilot moet zo’n 1,5 jaar lang duren.

Schaafsma is ’trots’ dat er uitgebreid kan worden na de afgelopen jaar dreigende ellende. Tot eind 2016 lag de dagbesteding van Lishof op het schavot. Overheidssubsidiekortingen in 2015 leken de doodsteek te worden. De Oostzaanse dagbesteding had te weinig klanten om te compenseren voor die subsidiekortingen, het werd een dure grap. Evean en Oostzaan zagen lange tijd geen weg om dat financiële gat te overbruggen.

Met een nieuwe stroom cliënten, verschuivingen in de personeelsbezetting en betere afstemming tussen personeel en cliënten is daar op de valreep een weg uit gevonden. Evean gaf aan dat cliënten nu beter op de hoogte zijn van de mogelijkheden, waardoor ze sneller bij dagbesteding uitkomen.

Schaafsma heeft iets met eenzame ouderen. Ze is ook een van de aanjagers van het project ’Vitaal ouder worden in Oostzaan.’ Dat begon recent met een massale fitnesstest in Oostzaan voor ouderen. Ruim zestig daarvan krijgen nu fitnessprogramma’s op maat.

Dat project is gericht op de gezondheid, maar is ook bedoeld om te voorkomen dat mensen in een sociaal isolement geraken.