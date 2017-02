Wormerland blijft afval scheiden

WORMER -

Door Koos Reitsma - 14-2-2017, 17:08 (Update 14-2-2017, 17:08)

„Ik ben het daar helemaal niet mee eens”, zegt wethouder Elly Fens van Wormerland naar aanleiding van de uitlatingen door Raymond Gradus in deze krant over het ’nascheiden’ van afval. Dat zou volgens hem ’effectiever’ zijn.

Gradus is hoogleraar bestuur en economie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij vindt dat iedereen plastic en blik maar gewoon in de container voor restafval moet gooien. En dat de afvalcentra het vervolgens wel kunnen scheiden. Volgens hem is dit zogenaamde nascheiden veel goedkoper.

In...