Zaandammer krijgt forse werkstraf na fraude

ZAANDAM - Zaandammer Dennis C. (39) heeft een indrukwekkend strafblad. En opnieuw moest hij dinsdag voor de rechter verschijnen.

Door Jeannine Verhagen - 14-2-2017, 16:32 (Update 14-2-2017, 16:32)

De aanklacht: C. vervalste een werkgeversverklaring en drie loonstroken om op die manier op illegale wijze een flat te kunnen huren. De politie vond een wietplantage in die woning. C. nam niet de moeite om de zitting bij de politierechter bij te wonen. Hij heeft de fraude wel bekend.

De Zaandammer is werkloos, heeft een hart- en vaatziekte, een fors strafblad en 10.000 euro...