Met 123 kilometer per uur door bebouwde kom in Zaandam

Archieffoto

ZAANDAM - Een bestuurder is maandagavond geflitst tijdens een radarcontrole toen hij met 123 kilometer per uur over de Kepplerstraat in Zaandam reed. Daar geldt een maximum snelheid van vijftig kilometer per uur. Eerder die avond werd hetzelfde voertuig ook op die weg geflitst, toen met een snelheid van 94 kilometer per uur.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 15:46 (Update 14-2-2017, 15:49)

De eigenaar van dat voertuig krijgt twee dikke prenten thuisgestuurd. Verder reden er nog 94 voertuigen te hard over de - in de bebouwde kom gelegen - Kepplerstraat.

In totaal controleerde de politie 1305 keer de snelheid van passerende voertuigen.

De controle was tussen 19.15 en 22.15 uur.