94-jarige vrouw slachtoffer van babbeltruc in Zaandam

ZAANDAM - Een 94-jarige vrouw is maandagmiddag het slachtoffer geworden van een babbeltruc in haar woning aan de Joachim Kleinsorgstraat in Zaandam.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 11:55 (Update 14-2-2017, 11:56)

Rond 17.10 uur werd er bij de vrouw aangebeld door een onbekende dame. Zij gaf aan dat ze vaker op bezoek gaat bij mensen die het moeilijk hebben. Omdat de vrouw het inderdaad niet makkelijk heeft, laat ze de dame binnen.

De onbekende stond op een bepaald moment achter het slachtoffer, toen zij een klik hoorde. Een paar minuten later geeft de vrouw aan dat ze plotseling weg moet.

Nadat de vrouw is vertrokken, komt de hoogbejaarde vrouw erachter dat haar armband van haar pols is verdwenen. Dan kan ze ook het klikgeluid thuisbrengen.

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. De verdachte is ongeveer 50 à 55 jaar oud, rond de 1,50 meter lang en heeft een stevig tot dik postuur. Ze was netjes gekleed en droeg een mutsje, waarbij het leek alsof de verdachte een pruik droeg.