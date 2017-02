Man rijdt met quad in op 9-jarige sneeuwballengooier in Assendelft

Archieffoto

ASSENDELFT - Een 36-jarige man uit Assendelft is maandagmiddag aangehouden in zijn woonplaats. Hij was met een quad ingereden op een 9-jarig plaatsgenootje.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 11:42 (Update 14-2-2017, 11:53)

Dit gebeurde rond 17.45 uur. Het jongetje had kort voor het incident met twee vriendjes op De Kaasmaker een sneeuwbal tegen de bus van de man aangegooid. De bestuurder was eerst met de bus achter de jongens aangereden en kwam even later terug op een quad.

De jongens zochten dekking achter een aantal klikobakken. De Assendelver reed vervolgens in op de bakken en de jongen. Uit angst is de jonge Assendelver naar huis gerend alwaar zijn vader direct de politie alarmeerde.

De agenten hebben de verdachte niet meteen kunnen aanhouden maar de man meldde zich later die dag op het politiebureau. De man wordt verhoord.