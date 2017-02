Vijf arrestaties, huurder op straat gezet wegens drugshandel in Zaandam

ZAANDAM - De politie heeft afgelopen week vijf personen aangehouden in Zaandam in verband met overlast en drugshandel. Een van hen is maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Door Internetredactie - 14-2-2017, 11:15 (Update 14-2-2017, 11:17)

Na meerdere meldingen van overlast in een appartementencomplex aan de Peperstraat besloot de politie donderdag een onderzoek in te stellen. In één van de woningen vonden de agenten harddrugs die bestemd waren voor de verkoop, toebehoren voor het dealen van drugs en een vuurwapen met patronen.

Na onderzoek werden vijf personen aangehouden als verdachte. Vier van hen zijn na verhoor weer vrijgelaten, maar een 25-jarige Zaandammer bleef vastzitten en is afgelopen maandag voorgeleid. De gevonden drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. De huur van het appartement is door de verhuurder direct stopgezet.