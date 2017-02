Oplossing gymlessen scholieren Oostzaan toch weer dichterbij

OOSTZAAN - De basisscholieren van de Rietkraag en de Kweekvijver hoeven toch niet verder te reizen voor de gymles, als het aan wethouder Siefko Julius ligt van de gemeente Oostzaan. Hij stelt nu voor om de gymnastieklessen van de basisscholen in gymzaal De Greep te houden.

Door Dominic Schijven - 13-2-2017, 22:16 (Update 13-2-2017, 22:16)

De gemeente deed eerder het voorstel om Oostzaanse scholieren te laten gymmen in Sporthal Oostzaan in plaats van in gymzaal De Greep. Het verplaatsen van de gymlessen van de Kweekvijver in 2014 en van de Rietkraag in 2016 naar De Greep heeft namelijk een negatief financieel effect voor de Sporthal Oostzaan gehad.

Vooral de medezeggenschapsraad van de Rietkraag valt over de verplaatsing. Voor de Rietkragers is die sportzaal twee keer zo ver weg als de huidige gymzaal in De Greep: 1,6 kilometer in plaats van zo’n 800 meter. Het tast de veiligheid en de effectiviteit van het onderwijsbeleid aan, vindt de medezeggenschapsraad.

Julius stelt nu voor om de oude situatie in stand te houden. Bij dat idee krijgt sporthal Oostzaan een financiële compensatie voor de gederfde inkomsten. Gemeente Oostzaan betaalt dit uit de extra opbrengst van de gymlessen voor De Greep, die binnengehaald zijn sinds de verhuizing van de Rietkraag in de zomer van 2016. Julius: ,,De veiligheid van de kinderen is belangrijk. Daarom ben ik heel blij dat we een oplossing kunnen aanbieden waarbij we recht doen aan zowel de belangen van de scholen als die van de sporthal.”

Binnenkort worden vervolggesprekken gevoerd met de scholen en met de sporthal.