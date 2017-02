Flink minder WW-uitkeringen in de Zaanstreek

ZAANDAM - Het aantal WW-uitkeringen in de Zaanstreek is flink gedaald. Het UWV noteerde voor de drie Zaanse gemeenten ook een daling van het aantal werkzoekenden zonder baan.

Door Ronald Massaut - 13-2-2017, 16:16 (Update 13-2-2017, 16:16)

De druk op de WW neemt af in het gehele werkgebied Zaanstreek-Waterland. Er stroomden 29 procent minder mensen in de WW dan een jaar geleden.

De werkloosheid blijft in Zaandam bij de start van het nieuwe jaar fors, 10,5 procent. De zomerse piek van 12,2 procent is weliswaar afgebouwd, maar actueel 8382 geregistreerde werkzoekenden blijft in absolute getallen hoog. Anders is het met het aantal WW-uitkeringen dat de UWV in Zaanstad verstrekt. Dat zijn er op het moment van de jaarwisseling 3466; 414 minder dan een jaar geleden. Als percentage van de beroepsbevolking is dat met 4,3 procent aanmerkelijk lager dan het werkloosheidspercentage. Opvallend voor Zaanstad is ook, dat bijna de helft van het aantal WW-uitkeringen korter dan zes maanden loopt. Dat is meer dan in andere gemeenten.

Oostzaan telt per saldo 282 mensen zoekend naar werk. Het UWV verstrekt actueel 171 WW-uitkeringen, vier procent minder dan een jaar geleden. Met een percentage van 3,4 procent van de beroepsbevolking is dat net als in Wormerland (3,6 procent) traditiegetrouw lager dan in Zaanstad.

Wormerland sluit het kalenderjaar af 518 werkzoekenden, 6,2 procent van de beroepsbevolking. Dat is veel hoger dan het aantal WW-uitkeringen (303). Dat aantal was vijftien procent lager dan eind 2015.