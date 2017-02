Nieuwe Crommenije wellicht later open

KROMMENIE - Het buitenzwembad van de Crommenije in Krommenie gaat wellicht niet in de zomer van dit jaar open. Dat meldt een gemeentewoordvoerder. Ze zegt dat het onzeker is of de deadline wordt gehaald, omdat de gemeente pas laat een aannemer vond.

Door Dorien Knijnenberg - 13-2-2017, 12:10 (Update 13-2-2017, 12:10)

Vorig jaar had de gemeente moeite met het vinden van iemand die de opdracht wilde uitvoeren. Er moest 7,6 ton worden bijgelegd om een bedrijf te vinden die het zwembad wilde bouwen. 12,2 miljoen werd het totaalbedrag. Het Beverwijkse bedrijf Lokhorst Bouw en Ontwikkeling ging ervoor aan de slag.

Toen werd gezegd dat het buitenbad, ondanks de zoektocht, wel in de zomer van dit jaar open kon gaan, mits het bouwproces soepel zou verlopen. Nu wordt het tegenovergestelde beweerd. Volgens de gemeentewoordvoerder verloopt de bouw volgens planning, maar is er veel tijd verstreken met het zoeken van een aannemer. ,,Misschien dat dat nu de openingsdatum vertraagt’’, zegt de gemeentewoordvoerder.

Het binnenzwembad zou sowieso later opengaan. De woordvoerder zegt dat het kan zijn dat het binnen- en buitenzwembad in het najaar worden opgeleverd. Bezoekers kunnen het dan nog niet gebruiken. Het complex moet dan verder worden afgewerkt. Ze noemt als voorbeeld de inrichting clubhuis voor de zwemclubs. ,,Reken maar dat het dan einde dit jaar of begin volgend jaar wordt dat alles af is.’’

Projectleider Dennis Honkoop van Lokhorst Bouw en Ontwikkeling wil niets zeggen over de vorderingen van het bouwproces. Hij heeft afgesproken dat mededelingen daarover door de opdrachtgever - de gemeente - worden gedaan.

Op de plek van de oude Crommenije komen niet alleen een nieuw binnen- en buitenbad. Ook wordt er een gymzaal neergezet.