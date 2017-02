Ruzie om sneeuwballen reden steekpartij

ASSENDELFT - Een vijftienjarige Wormerveerder heeft zondagmiddag rond tien over half vier een 16-jarige Assendelver gestoken bij de apotheek op de Kaaikhof in Saendelft, wegens een ruzie over sneeuwballen gooien.

Door Dorien Knijnenberg - 13-2-2017, 11:42 (Update 13-2-2017, 11:42)

Een traumahelikopter werd ingezet om het slachtoffer hulp te verlenen. Achteraf leek de verwonding mee te vallen. De Assendelver liep een wondje onder zijn bil op. Ambulancepersoneel behandelde hem.

Beugel

Meerdere mensen waren erbij toen het incident plaats had. De politie verhoorden hen en bekeek camerabeelden om te achterhalen wat er was gebeurd. Op burgernet liet de politie weten dat de verdachte een blanke jongen met een beugel was. Hij droeg een groene jas en grijze joggingbroek toen hij de Assendelver stak. De Wormerveerder was met een groep van vijf jongens in het winkelcentrum van de nieuwbouwwijk aanwezig. Dankzij de burgernetoproep kon de politie de vijftienjarige - die op de vlucht was geslagen - terugvinden.

Het is onduidelijk waarmee de jongen de 16-jarige Assendelver stak. De politie vond tijdens de aanhouding geen mes. De verdachte moest mee naar het bureau. Na verhoor is hij heen gezonden.