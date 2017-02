Dierencrematorium Zaanstad gaat in april open

WORMERVEER - Het nieuwe dierencrematorium op industrieterrein Molletjesveer in Wormerveer gaat waarschijnlijk in april dit jaar open. Eigenaar Monique Misker is bezig met de verbouwing van het bedrijfspand. Over zes weken worden de ovens geleverd.

Door Dorien Knijnenberg - 13-2-2017, 10:02 (Update 13-2-2017, 10:02)

De kantoren op de bovenverdieping zijn al klaar. ,,Dat was makkelijk’’, vertelt Misker. Ze hoefde alleen wat kantoormeubilair te plaatsen. De plek gaat ze gebruiken voor haar administratie. Publiek zal er nooit komen.

De benedenverdieping is een ander verhaal. De bedrijfshal, op Industrieweg 50 in Wormerveer, is een grote ruimte van 360 vierkante meter. Er moeten verschillende kamers worden gemaakt om het gebruiksklaar te maken. De eigenaar van het crematorium vertelt dat er onder andere een ontvangstkamer en een afscheidskamer moeten worden gemaakt. Ook komt er een speciale plek waar mensen de urn met het as van hun overleden dier kunnen plaatsen.

Misker wil dat de ovens niet te zien zijn voor de bezoekers. Daarom laat ze een muur om de apparatuur bouwen. Wel is het mogelijk, voor de huisdiereigenaar die dat wil, om vanuit een aparte kamer via een raam de ovens te zien.

De verbouwing van Dierencrematorium Zaanstad is begin deze maand begonnen. Dat was het moment waarop de benodigde vergunning van de gemeente onherroepelijk werd. Niemand diende tegen de aanvraag zienswijzen in.

Miskers crematorium voor dieren is de eerste in zijn soort in de gemeente Zaanstad.