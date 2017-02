Rolstoelgebruikster wil beter winkelcentrum Zaandam

Foto Pascal Fielmich De Gedempte Gracht kent veel obstakels voor rolstoelgebruikers.

ZAANDAM - Het centrum van Zaandam mag veel rolstoelvriendelijker. Dat vindt de Zaandamse Annemieke Goudsmit (50), die vanwege de ziekte MS sinds twee jaar in een rolstoel zit. Zaterdagmiddag ging ze de Gedempte Gracht op om te laten zien wat de problemen zijn.

Door Dorien Knijnenberg - 13-2-2017, 9:06 (Update 13-2-2017, 9:06)

Nog maar net op de winkelstraat komt ze bij het eerste euvel. Ze stopt bij een gootje bij de vishandel op de hoek met de Peperstraat. Het kleine voorwiel van Goudsmits rolstoel zit vast. „Het kost zoveel moeite om eruit te komen.” Met wat wroeten lukt het haar om er zelf uit te komen. Handig is het niet.

Kracht

Ze vervolgt haar weg. Ze vertelt dat de Gedempte Gracht vals plat is. De MS-patiënte moet continu bijsturen om rechtdoor te blijven gaan. „Het kost ontzettend veel kracht.” Ze stopt bij een kledingwinkel die voor haar ontoegankelijk is. Bij de ingang is weliswaar een helling aangelegd, maar die is voor Goudsmit te stijl om veilig overheen te kunnen. Voor een andere winkel ligt een hoge drempel, waardoor ze alleen naar binnen kan als andere mensen haar tillen. Dat is niet wat de Zaandamse wil. Ze wil zelfstandig kunnen winkelen in de stad. Nu mijdt ze het centrum zoveel mogelijk omdat er voor haar te veel hindernissen zijn.

Goudsmit is realistisch genoeg om niet te verwachten dat de gemeente de pas vernieuwde Gedempte Gracht gaat veranderen. Ze wil aandacht voor haar probleem. „Voor projecten waar de gemeente in de toekomst aan gaat werken.” Met een testteam van rolstoelgebruikers wil ze binnenkort in kaart brengen waar in openbare ruimten en het openbaar vervoer nog slagen zijn te maken. Tien vrijwilligers hebben zich al aangemeld om te helpen met het onderzoek. Wie ook een bijdrage wil leveren, kan zich tot Goudsmit wenden. Het is de bedoeling om in december dit jaar de bevindingen aan te bieden aan burgemeester en wethouders. Verder zet de rolstoelgebruikster zich in om een belangenvereniging op te richten. Daar vanuit kunnen dan behendigheidscursussen worden gegeven.

Aandacht

In het college is nu ook al aandacht voor de zaak. Wethouder Jeroen Olthof kwam zaterdagmiddag vertellen dat Goudsmit altijd welkom is om over de zaak te praten. Ook liepen een paar raadsleden mee om te zien waar de Zaandamse onderweg mee kampt.