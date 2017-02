Recensie: Perfecte nuancering en timing houden barbershoppers scherp

Whale City Sound, het mannenbarbershopkoor uit Zaandam, zingt voor de tiende keer in de Maria Magdalenakerk van Wormer. Waarschijnlijk is het voorlopig de laatste keer, vermoedt de organisatie. Het koor is negenvoudig Nederlands kampioen barbershopzingen en probeert daar binnenkort een tiende aan toe te voegen.

Al snel is duidelijk dat de zang zeker van hoge kwaliteit is: er wordt maar weinig lucht verspild, er is een goede balans tussen de stemgroepen en het ritmegevoel is perfect. Dat iedereen - inclusief dirigent Floor van Erp - straalt van enthousiasme en zich vrij genoeg voelt om met het zingen mee te bewegen, is een mooie bonus.

Op het programma staan uiteenlopende genres, waarbij de ene niet beter bij het koor past dan de andere. Een vrolijk ’Happy together’, een ingetogen ’Friends’ en een statig ’You’ll never walk alone’: de mannen houden het allemaal interessant door perfecte nuancering in de verrassende akkoorden die karakteristiek zijn voor barbershop.

De zoemende bassen vormen een stevige basis, waar de melodielijn op gebouwd kan worden. Daartussen vinden de andere stemmen hun weg met groot gemak. De melodie wil nog wel eens wisselen van stemgroep, maar vindt telkens een ander, goed gedoseerd fundament.

De mannen kunnen dankzij hun perfecte timing samen klinken als één stem. Toch is het leuk dat ook enkele solisten naar voren treden. Zo valt nog beter de pracht en kracht van individuele stemmen te beluisteren. Helaas sluit het koor niet af met zijn beste lied, want het arrangement van een reeks De Dijknummers doet als enige hier en daar nogal rommelig aan.

Saxofobia, dat een uitgebreid intermezzo verzorgt, is van een andere orde. In samenwerking met muziekschool Fluxus geeft de Evenementen Commissie jong talent een podium. Deze keer is dat het saxofoonorkest. Het is duidelijk dat de meeste leden hun muzikale toppunt nog niet hebben bereikt. De muziek swingt en de muzikanten zijn enorm geconcentreerd. Maar juist dat laatste maakt dat ze (nog) niet boven de muziek staan. Ze moeten leren om elkaar meer ruimte te geven.

Desalniettemin brengt de groep van elf dames en twee jongemannen een leuk programma ten gehore, dat het moeilijk maakt om stil te blijven zitten. Van Ierse volksliederen en ’The teddy bears’ picnic’ tot Beethoven: het ensemble bewijst dat het prima klinkt op saxofoon.