Wormerveerder (33) aangehouden met harddrugs in Zaandam

ANP

ZAANDAM - Een 33-jarige man uit Wormerveer is vrijdagavond aangehouden omdat hij een kleine hoeveelheid harddrugs op zak had.

De politie kwam de Wormerveerder op het spoor door een melding van een automobilist die over de Provincialeweg in Zaamdam reed. Een personenauto reed daar hard over de weg en belandde een paar keer bijna in de berm. De melder kreeg het idee dat de bestuurder onder invloed zou zijn.

Even later troffen agenten een stilstaande personenauto aan in de berm. Een controle van het voertuig leverde tien wikkels cocaïne op en een flesje GHB. De inzittende is aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.