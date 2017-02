Sneeuw maakt Zaankanters blij

foto pascal fielmich De sneeuw in het afgelopen weekend zorgde voor veel plezier, ook hier in Saendelft.

De sneeuw bezorgden veel mensen plezier het afgelopen weekend. Slees werden uit schuren gehaald en overal verrezen sneeuwpoppen.

Twee vaders in de nieuwbouwwijk Saendelft trokken hun kinderen vooruit op de slee door de witte straten. Het plezier straalde er bij hun kroost vanaf. Ook in het Agathepark in Krommenie speelden kinderen ook met een slee. Om de beurt trokken ze elkaar voort.

Sneeuwpop

Even verderop in het Rosariumpark bouwden jongens een sneeuwpop. Voor de afwisseling gooiden ze af en toe een sneeuwbal naar elkaar. Ook het grasveldje op de J.H. Dunantstraat in Krommenie is een sneeuwpop rijker, dankzij de kinderen Tygo van der Meer en de zusjes Elise en Fleur Otto. Ze maakten een pop groter dan henzelf. Een zwarte hoed en rode sjaal maakte het plaatje compleet. In Westzaan deed Niek hetzelfde. Zijn sneeuwpop onderscheidt zich van het exemplaat in Krommenie door de gebruikte stenen. Hiermee maakte hij knopen en een gezicht. Takken moeten de armen voorstellen.

Wandelaars langs het Zwet in Wormer genoten van een witte omgeving. Ook de Zaanse Schans was een geliefde wandelplek. En Zaandijker kinderen bouwden in een speeltuin een iglo. Op het Marktplein in Wormerveer brak tussen een aantal mensen een sneeuwbalgevecht uit.

De dienstdoende politiewoordvoerder wist gisteren niet of er afgelopen weekend problemen zijn geweest door de gladheid of sneeuw in het verkeer door de gladheid en sneeuw in de Zaanstreek.

Wel wist ze dat er in de provincie glijpartijen waren geweest.