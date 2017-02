Politie lost waarschuwingsschoten: Zaandamse aangehouden op A4 na meerdere aanrijdingen

ANP

ZAANDAM - Een 28-jarige automobiliste uit Zaandam is zondagmiddag aangehouden voor het veroorzaken van meerdere aanrijdingen en het negeren van een stopteken.

Ze werd aangehouden op de A4, nabij afslag Zoeterwoude. Eerder kreeg de politie een melding van een aanrijding op de A4 bij Amsterdam, net voorbij de afslag Sloten. Ter hoogte van Schiphol kreeg de vrouw een stopteken van de politie, maar dit negeerde zij.

Bij Roelofarendsveen was het opnieuw raak. De automobiliste raakte daar een auto op de linkerbaan, die vervolgens gekanteld op de vluchtstrook naast de rechterbaan terecht kwam. Het slachtoffer moest uit haar voertuig worden bevrijd en is met nekletsel overgebracht naar het ziekenhuis.

De 28-jarige automobiliste belandde even later zelf in de vangrail, waarna ze te voet op de vlucht sloeg voor de politie. Een agent moest twee waarschuwingsschoten lossen voordat de vrouw staande kon worden gehouden. Ze is overgebracht naar het politiebureau in Hoofddorp. Volgens de politie was de vrouw in de war.