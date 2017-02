Boete voor verzet tegen politie

ZAANDAM - Een 23-jarige man uit Zaandam moet een boete van driehonderd euro betalen, omdat hij 12 september vorig jaar heeft geprobeerd de arrestatie van zijn broer te voorkomen en daarna zijn eigen aanhouding. De Alkmaarse politierechter Angenent-Bakker veroordeelde de man afgelopen vrijdag tot een boete van zeshonderd euro waarvan de helft voorwaardelijk.

Door Frits Verhagen - 11-2-2017, 19:52 (Update 11-2-2017, 19:52)

De politie legde Alper T. eerder een boete op van zeshonderd euro, maar daar ging de Zaandammer niet mee akkoord. Hij zei voor de rechter dat hij alleen de arm van een politieman heeft weggeduwd, omdat die zijn broer dreigde te wurgen. ,,De politie heeft ons onheus behandeld. Ze scholden ons uit en begonnen te vloeken. Ze zeiden dat wij kut-Turken hier helemaal niet horen.''

De politie stond bij de Zaandamse broers op de stoep, omdat de oudste de politie zou hebben beledigd. Alper T. wilde de arrestatie van zijn broer voorkomen. Toen T. zich volgens de agenten bleef verzetten, kreeg hij pepperspray in zijn gezicht gespoten. Volgens de Zaandammer heeft hij daar flink last van gehouden. Om dat aan te tonen had T. een papier van een opticien meegenomen, waarop te zien is dat zijn linkeroog een kwart in sterkte achteruit is gegaan.

Teleurstelling

Officier van justitie Hara noemde dat vervelend, maar volgens haar had T. zich beter niet met de aanhouding van zijn broer kunnen bemoeien.

Agenten zouden hem ook hebben gewaarschuwd. De aanklaagster eiste een boete van vijfhonderd euro. Tot teleurstelling van Alper T. vond ook de politierechter beide beschuldigingen bewezen. ,,Het is nooit goed om in verzet te gaan tegen de politie. De politie moet gewoon haar werk kunnen doen.''