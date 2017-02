Workshop mini-animatie Zaandam: ’Soms zit er een vinger in beeld’

Foto José Pietens Clemens Bool, Lubo Vitte en Micha Jacobs filmen een actie-animatie over Trump.

ZAANDAM - Donald Trump dealt sterke drank bij de kinderopvang en raakt verwikkeld in een gevecht met Yoki Drink-gangsters en types als Kim Yong-un en Vladimir Poetin. De wereldleiders zijn de hoofdrolspelers in de film van Clemens Bool, Lubo Vitte en Micha Jacobs. De spelers komen uit de printer en worden door het drietal over een papieren set geschoven.

Door Dorien Knijnenberg d.knijnenberg@hollandmediacombinatie.nl - 11-2-2017, 19:26 (Update 11-2-2017, 19:26)

De jonge filmers doen mee aan de workshop ’mini-animatie’ die de Zaanse kunstenares Ruth van Beek afgelopen zaterdag gaf in het kader van Pix, het eerste filmfestival voor en door jongeren in filmhuis De Fabriek. Tijdens twee workshopdagen leren de circa 25 deelnemers tips en trucs om betere films te maken. Behalve animatielessen, zijn er workshops scenario (door Baris Azman), short doc (Saskia Gubbels) en filmische verhalen. De laatste workshop wordt geleid door Edward Cook, wiens film ’Skatekeet’ is ingezonden voor de International Emmy Awards.

Geïnspireerd

Festivalorganisatoren Bas Mantel en Martijn Couwenhoven lopen tevreden in de rondte. ,,Het filmhuis is een groot atelier, overal gebeurt iets.’’ Het duo merkte dat jongeren veel bezig zijn met filmpjes maken voor Youtube, maar nauwelijks naar de bioscoop gaan. Met het festival willen ze jongeren meer laten leren over films en films maken. Jens van Leeuwen (13) is zo’n jongen. Een maand of vier geleden begon hij met filmpjes maken, geïnspireerd door Youtuber Dylan Haegens. Jens koos voor animaties, omdat hij ’goed is in cartoontekenen’. Die zet hij op zijn eigen Youtube-kanaal ’Jens tekent’. 26 volgers heeft-ie nu; iets minder dan de miljoen van Haegens.

Met Nina Kinsbergen (12) en Min Yi de Jong (11) maakt Jens een film over ’Henkie de Eend’; daar komt veel teken- en knipwerk bij kijken. Min Yi maakte ook al stopmotionfilmpjes (’heel veel fotootjes achter elkaar’) van kleipoppetjes. Goed opletten, weet Jens. ,,Soms maak ik iets te snel een foto en dan zit mijn vinger in beeld.’’

Workshop

Sidhe Both, Madelein Thoolen en Robin Reitsma (alle drie 14 en leerling van het Zaanlands Lyceum) maken bij de workshop van Edward Cook een portret van een koffer. Ze hebben interessante dingen van hem geleerd. ,,Als iemand van onderen is gefilmd, dan is dat niet alleen een mooi beeld. Dat wordt gedaan om iemand groter te laten lijken.’'

Ze doen vooral mee om uit te proberen hoe het is om films te maken, maar houden ook veel van films. Ze gaan geregeld naar de bioscoop (’het duurt soms een eeuwigheid voordat je films kunt downloaden of op Netflix kunt zien’). Sidhe en Madelein ziens ook films in De Fabriek. Robin komt er ook wel eens. ,,Om te eten.’’

De door de jongeren gemaakte filmpjes zijn 4 maart te zien in De fabriek.