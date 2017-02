Roekeloos rijgedrag leidt tot drugsvondst in Zaadam

ANP

ZAANDAM - Het gevaarlijke rijgedrag van een 33-jarige man uit Wormerveer heeft hem vrijdagavond de das omgedaan in Zaandam. Bij controle bleek de man tien wikkels cocaïne en een buisje GHB bij zich te hebben.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 9:34 (Update 11-2-2017, 9:34)

De politie kreeg kort voor zeven uur een melding over een automobilist die wild over de Provincialeweg in Zaandam reed en zelfs een paar keer bijna in de berm terechtkwam.

Toen agenten op onderzoek uitgingen, zagen zij dat de man op dezelfde weg zijn wagen in de berm had geparkeerd. Bij de daaropvolgende controle bleek bij cocaïne en GHB bij zich te hebben.

De man is aangehouden, de drugs zijn in beslag genomen.