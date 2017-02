Man is rijbewijs kwijt na rijden onder invloed in Krommenie

ANP

KROMMENIE - De politie in Krommenie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag het rijbewijs afgenomen van een 31-jarige man die beschonken in zijn auto over de Heiligeweg reed.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 9:21 (Update 11-2-2017, 9:22)

De automobilist werd door surveillerende agenten langs de kant gezet en bleek drie keer te veel gedronken te hebben.

Saillant: voor de controle bleek de man op een nog onbekende plek over een verkeerspaaltje te zijn gereden. Op het moment van aanhouding zat de paal nog klem onder zijn auto.