Nachtelijke autobrand in Assendelft

DNP.NU/Dirk Jan Bood Bekijk Fotoserie

ASSENDELFT - De eigenaar van een Seat Leon heeft zijn auto in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen zien opgaan aan de Rooimeer in Assendelft.

Door Internetredactie - 11-2-2017, 7:58 (Update 11-2-2017, 8:56)

De auto liep door de brand, die rond vijf uur werd ontdekt, fikse schade op. Door snel optreden van de brandweer werd voorkomen dat het vuur oversloeg naar een pand naast de parkeerplaats.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak, maar gaat uit van opzet. Eventuele getuigen worden opgeroepen zich te melden.