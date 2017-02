Gymles straks een brug te ver

OOSTZAAN - De kleinste Oostzaanse basisscholieren moeten straks door het oerwoud van het meedogenloze Oostzaanse verkeer een barre tocht maken over de brug over de Ringvaart richting Sporthal Oostzaan voor hun gymlessen.

Door Dominic Schijvend.schijven@hollandmediacombinatie.nl - 12-2-2017, 20:01 (Update 12-2-2017, 20:01)

Dat is te veel ver, vindt de medezeggenschapsraad van basisschool De Rietkraag. Die school wordt het hardste getroffen door de plannen van Oostzaan om Oostzaanse scholieren te laten gymmen in Sporthal Oostzaan. Voor de Rietkragers is die sportzaal twee keer zo ver weg als de huidige gymzaal in De Greep. Het gaat van zo’n naar 800 meter naar 1,6 kilometer.

Dat accepteert voorzitter Chantal Albicher van de medezeggenschapsraad niet zomaar. ,,Er is een grens’’, en die wordt dik overschreden, vindt ze. ,,Het tast de veiligheid en de effectiviteit en van het onderwijsbeleid aan’’, zegt Albicher.

Ze is vooral ongerust over de veiligheid van de scholieren bij het fietsen van een grote afstand, in een gebied dat al berucht is vanwege verkeersonveiligheid. ,,Ik heb zelf een kind in groep 8 en een in groep 6, kinderen uit die groepen kunnen dat stuk nog wel fietsen. Maar voor groep 3, 4 en 5 is het een ander verhaal.’’

De plannen om de kinderen verder te laten fietsen steken een spaak in het wiel van het zogeheten ’bewegingsprofiel’ van de Rietkraag. ,,Dat profiel houdt in dat er iedere dag een bewegingsblok is. Twee keer per week in de gymzaal, en op de lange dagen tussen de middag. Dat is ingezet om als school aandacht te geven aan bewegen, maar ook voor zaken als leidinggeven en teamwork’’, zegt de voorzitter. Efficiëntie is een onderdeel van het profiel, dat komt in het geding met het reizen en de logistiek eromheen organiseren.

Directeur Careline van der Lippe van de Rietkraag gaat in gesprek aan met de gemeente. Ze onderschrijft de bewaren van de medezeggenschapsraad, maar ze wil zich er verder niet over uit laten. ,,Ik wil niet brouilleren.’’

De verplaatsing heeft met tegenvallende inkomsten bij Sporthal Oostzaan te maken, blijkt uit een memo van wethouder Siefko Julius aan de gemeenteraad. ,,Het verplaatsen van de gymlessen vanaf 2014 naar sportzaal De Greep heeft een negatief financieel effect voor de Sporthal Oostzaan gehad en een financieel voordeel bij De Greep’’. De gemeente is nog oriënterend in gesprek. Julius verwacht binnenkort een passende oplossing te vinden, zegt de gemeentewoordvoerder.