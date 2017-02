Omzet winkels in en rond Inverdan daalt

ZAANSTAD - Het deels vernieuwde centrum van Zaandam heeft de afgelopen jaren fors meer bezoekers getrokken, maar toch daalde de omzet met bijna 28 miljoen euro in het met veel geld opgeknapte gebied.

Door Ivo Laani.laan@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 16:57 (Update 10-2-2017, 16:57)

Dat blijkt uit het koopstromenonderzoek dat is uitgevoerd van de provincie Noord-Holland. Het onderzoek vergelijkt de cijfers van 2011 met die van 2016. In 2011 werd er nog voor 218 miljoen euro aan dagelijkse- en niet dagelijkse artikelen gekocht in Zaandam centrum. In 2016 is dat gedaald tot 190...