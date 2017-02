Werk aan fort Krommeniedijk op schema ondanks vorst

foto hmc Het werk aan het fort bij Krommeniedijk verloopt voorspoedig.

KROMMENIE - De verbouwing van het fort bij Krommeniedijk ligt op schema. Zelfs de vorst zorgt niet voor oponthoud. ,,Dat is iets van vroeger. Tegenwoordig werken we gewoon door’’, zegt uitvoerder Cor Sander van Akerbouw.

Door Dorien Knijnenberg - 10-2-2017, 16:33 (Update 10-2-2017, 16:40)

Het bedrijf verbouwt het fort tot woningen voor autistische jongeren en een bezoekerscentrum. Half maart moeten ze klaar zijn met de werkzaamheden buiten, want dan begint het broedseizoen. Volgens Sander ziet het er naar uit dat het gaat lukken. Alles verloopt volgens plan. Hij loopt door het pand om de vorderingen te laten zien.

Authentiek

Veel stalen luiken zijn al voor deuren en ramen geplaatst. Sommige zijn authentiek en opgeknapt. Andere zijn nieuw maar zien er oud uit. Glas is vervangen of geplaatst op de plekken waar vroeger alleen gaten zaten, bijvoorbeeld op de plaatsen voor de mitrailleurs. Zo blijft het binnen warm. Dat is ook fijn voor de mensen die binnen aan het werk zijn. Waar geen glas zit, is de temperatuur maar een paar graden boven het vriespunt. Het is niet anders. ,,Beter dan in de regen te moeten staan.’’ Hij loopt langs een kleine kamer, wat straks een onderkomen voor een jongere moet worden. De tegels in de badkamer zijn al gezet. Ook de voordeur zit erin. Sander laat zien waar een kast komt en hoe de verwarming wordt aangelegd. Vroeger verbleven de manschappen en officieren in de ruimtes.

Buiten

Binnenkort gaat het straatwerk buiten eruit. De grond moet worden afgegraven om een riool en waterleidingen aan te leggen. De uitvoerder vertelt dat hij verwacht dat het vanaf komende week beter weer wordt. Door vorst kan het nieuwe straatwerk kapot gaan. Ook mogen er dan geen pvc-pijpen in de grond worden gelegd. Het is niet goed voor het materiaal als het met die kou de grond in gaat. Het toekomstige buitenterras moet ook voor half maart worden afgegraven. Mocht het voor die tijd niet lukken, dan wordt het na het broedseizoen, in juni, dat de aannemer de klus kan klaren.

Sander vertelt dat eind deze maand de firma Kloosterboer begint met het inrichten van het bezoekerscentrum. Het bedrijf moet onder andere de verlichting aanbrengen. Eind april moet Akerbouw binnen alles af hebben. ,,Dat gaat lukken’’, zegt de uitvoerder. In het najaar moet het opgeknapte fort open gaan.