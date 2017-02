Ger van Dongen: ’Typhoon was een fenomeen’

Foto Dirk Jongejans Ger van Dongen in zijn werkkamer.

WORMERVEER - Ger van Dongen (79) uit Wormerveer was dertien jaar redactiechef van De Typhoon, de voorloper van dit dagblad. In totaal werkte hij bijna veertig jaar bij de krant. Omdat Dagblad Zaanstreek woensdag vijfentwintig jaar bestaat, blikt hij terug op zijn tijd bij de Typhoon en de beginjaren van Dagblad Zaanstreek.

Door Joëlla Angenentj.angenent@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 16:20 (Update 10-2-2017, 16:20)

„De fusie tussen de Zaanlander en De Typhoon in 1992 was onvermijdelijk. Twee grote regionale kranten in dezelfde regio was niet meer rendabel. Toch was het moeilijk hoor, ik kan...