Oudheidkamer mogelijk naar de Kunstgreep

OOSTZAAN - De Oudheidkamer Oostzaan verhuist waarschijnlijk naar de tweede etage van de Kunstgreep. In navolging van Centrum Jong is ook de Oudheidkamer door de gemeente uitgenodigd om de leegkomende ruimte in de Kunstgreep te vullen.

Door Dominic Schijven - 11-2-2017, 6:07 (Update 11-2-2017, 6:07)

Dat gebouw is onder meer het gemeente- en theaterhuis met een café en bibliotheek. Voor de verdergaande ambtelijke samenwerking tussen Wormerland en Oostzaan verhuizen Oostzaanse ambtenaren naar het gemeentehuis van Wormerland in Wormer.

Even pas op de plaats, geeft voorzitter Paul Möhlmann van de oudheidkamer aan. ,,Ik heb verkennend gesproken met de gemeente. Begin maart hebben we het als bestuur erover. Daarna met de vrijwilligers.’’

De oud-burgemeester van Oostzaan ziet er wel wat in. ,,We groeien nu wel uit ons jasje’’, zegt hij over het steeds krapper wordende pand aan de Leliestraat. ,,En we hebben ook al een opslag in de Kunstgreep.’’ De oud-burgemeester ziet ook nadelen. ,,Waar we nu zitten kun je zo in en uit lopen.’’ Op het gemeentehuis moeten de vrijwilligers twee etages omhoog.

De verwachting is dat ook Centrum Jong haar intrek gaat maken. Die zitten nu in al een aantal jaar in noodlokalen van basisschool De Rietkraag. De gemeente had ze een eigen ruimte beloofd. Afgelopen winter is de belofte hernieuwd, voor de zomer moet Centrum Jong een eigen plekje hebben.