Seksuele intimidatie melden via app of briefje op Bertrand Russell College Krommenie

Foto Dirk Jongejans Karin Bosman, Kees Laan (l) en strategisch adviseur Jasper Varwijk van de gemeente Zaanstad hangen één van de posters op.

KROMMENIE - Op het Bertrand Russell College in Krommenie hangen sinds vrijdag posters van de campagne #Basta! tegen seksuele intimidatie op scholen en universiteiten. De poster moet leerlingen wijzen op manieren om seksuele intimidatie te melden.

Door Joëlla Angenent - 10-2-2017, 15:20 (Update 10-2-2017, 15:20)

,,Seksuele intimidatie of misbruik is een ontzettend gevoelig onderwerp. Slachtoffers schamen zich vaak en melden het daarom niet altijd. Bovendien vertrouwen niet alle leerlingen of docenten de vertrouwenspersoon bij wie ze die melding moeten doen’’, vertelt Karin Bosman van de stichting About Workplace Harassment (AWH) in...