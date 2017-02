Meezingen voor vluchtelingen

ZAANDAM - In de schuilkerk aan het Papenpad 13 in Zaandam vindt komende zondag een Hollandse Sing In plaats.

Er worden allerlei Hollandse liedjes gezongen en een combo van Zaanse musici zorgt voor begeleiding.

De Sing In begint om drie uur ’s middags en duurt anderhalf uur. De meezingmiddag is in het bijzonder bedoeld voor de Syrische vluchtelingen in Zaanstad die opeen leuke manier hun Nederlands willen oefenen. Als het een succes is, wordt hij vaker gehouden.