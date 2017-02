Tunahan Kuzu (Denk) zondag in Zaandamse moskee

Kuzu/Denk Tunahan Kuzu tijdens zijn recente bezoek aan Zaandam. Videostill.

ZAANDAMZAANDAMZAANDAM - Lijsttrekker Tunahan Kuzu van Denk gaat zondag in de Sultan Ahmetmoskee met jongeren in gesprek. De Zaandamse moskee stelt dat alle politieke partijen er welkom zijn om bijeenkomsten te organiseren.

Door Willemien Schenkeveldw.schenkeveld@hollandmediacombinatie.nl - 10-2-2017, 15:07 (Update 10-2-2017, 15:07)

In de aanloop naar de Kamerverkiezingen op 15 maart was Kuzu kort geleden al even in Zaandam. Zondagavond komt hij weer,...