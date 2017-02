Krakers moeten pand K. Kanstraat uit

archieffoto HMC Binnenin het pand.

ZAANDAM - De krakersgroep die sinds afgelopen augustus het pand aan de Klaas Kanstraat 2 in Zaandam bewoont, moet er binnenkort uit. Het pand staat inmiddels te koop.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 10-2-2017, 14:20 (Update 10-2-2017, 14:20)

,,Er is een ontruimingsbrief van het OM bij ons binnengekomen. Die hebben wij aangevochten in een rechtszaak en verloren’’, zegt Koen, die niet met zijn achternaam in de krant wil.

Eerder hadden de krakers eigenaar Ramon Porsius herhaaldelijk verzocht om een gebruiksovereenkomst op te stellen. ,,Die heeft hij steeds afgeslagen.’’ Volgens Koen heeft Porsius vervolgens...