Krommenieërs boos om viaduct Provincialeweg

foto Dirk Jongejans Veel mensen kwamen op de provinciebijeenkomst af om te horen over de plannen voor een nieuwe wegverbinding tussen de A8 A9.

ASSENDELFT - Het plan voor een viaduct in Krommenie schiet dorpsbewoners in het verkeerde keelgat. Dat bleek gisteravond tijdens een provinciebijeenkomst in een drukbezocht partycentrum De Admiraal in Assendelft. De reacties van aanwezigen logen er niet om.

Door Dorien Knijnenberg - 10-2-2017, 12:53 (Update 10-2-2017, 13:19)

,,Het domste plan ooit’’, vindt Lies Epasschier uit Krommenie van de nulplusvariant. De uitbreiding van de Provincialeweg is een van de drie plannen om de verbinding tussen de snelwegen A8 en A9 te verbeteren. ,,We worden allemaal ziek’’, voorziet Epasschier. De vrouw doelt op de toename van fijnstof als extra verkeer tussen Krommenie en Saendelft komt te lopen. ,,Het is nu nog leuk om in het dorp te wonen, maar als die weg er komt, niet meer.’’

Bewoner van de Molkade in Krommenie, Gerard Kruisdijk, valt haar bij. ,,Iedereen is boos, want dit plan slaat nergens op. Het hele dorp wordt verpest.’’ Zelfs bewoners Henriëtte Faas en Marjan Rottwilm van de Krommeniese wijk Willis, een wijk die redelijk ver van de Provincialeweg ligt, zijn uitgesproken tegen. ,,Dit is vreselijk.’’Krommenieër Jan-Kees Emmer doet ook een duit in het zakje. ,,De nulplusvariant vermoordt de kern van Krommenie en Assendelft.’’ Hij voorspelt dat als het plan doorgaat, er een politieke partij wordt opgericht om het tegen te houden.

Fel

Tien minuten na aanvang van de bijeenkomst staat de zaal vol. De felste reacties worden dan geuit. Het publiek dat een half uur later binnenstapt, is iets milder van toon - maar nog steeds tegen.

Krommenieër Harry Plompen vindt de nulplusvariant ’onbegrijpelijk en irreëel’. Hij maakt zich met name zorgen om de gezondheid van de kinderen die naar een van scholen langs de Provincialeweg gaan. Aanwezige Sjoerd Hondema uit Krommenie noemt het plan ’waanzinnig slecht’. Hij vindt een weg door de polder veel vanzelfsprekender, omdat dan minder overlast is voor omwonenden. En Assendelver Leo van Klink zegt dat het geen optie is ’om een betonkolos in een woongebied te zetten’.

De meeste mensen zijn bezorgd over de toenemende fijnstof in Krommenie en Saendelft als een viaduct wordt aangelegd. Ze kennen het onderzoek van apotheker Raymond Kolman. Hij toonde eerder aan dat het aantal mensen in het dorp die medicijnen tegen ernstige luchtweginfecties gebruiken, stijgt.

Wat het moet worden qua wegverbinding? De opvattingen zijn verdeeld. De een is voor de golfbaanvariant - waarbij een weg in rechte lijn over de golfbaan in Heemskerk naar de A9 loopt. Een argument dat daarvoor wordt gegeven is dat dat het oudste idee is. Anderen zijn voor de Heemskerkvariant - die uitmondt bij de windmolen van Heemskerk aan de A9. Aan die aan te leggen weg wonen de minste mensen, wat volgens de bezoekers de overlast zo klein mogelijk maakt.