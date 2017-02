Zaanstad wijst referendum af

ZAANSTAD - Een referendum over het cultuurcluster zit er niet in. Of het moet er in een later stadium komen omdat de actiegroep Kultuurklutser naar de rechter gaat. Maar het grootste deel van de raadsleden heeft er geen behoefte aan.

De partijen die voor de bouw van het cultuurgebouw bij het station zijn, zijn tegen het referendum. En andersom. Tegelijk gaven de meeste partijen te kennen dat de vraag over wel of geen referendum over het cultuurcluster een andere vraag is dan die over de wenselijkheid van een nieuwe cultuurvoorziening. Om uiteenlopende redenen kwam elke fractie toch uit bij de opvatting die bij hen past.

D66 had donderdagavond het meest uit te leggen. Ten onrechte, vindt fractieleider Sanna Munnikendam ,,Wij hebben het imago de referendumpartij te zijn, maar een referendum is alleen goed al er iets te kiezen valt.’’ Dat is nu niet het geval, vindt D66. Er is in de ogen van Munnikendam geen alternatief voor het cultuurcluster. Als dat er niet komt, blijft de ’rotte kies’ bestaan, de open plek naast het station. Ja of nee tegen een cultuurcluster noemde zij een ’afbraakreferendum’ en een ’Wilders-actie’. Over die laatste kwalificatie was Ruud Pauw (Rosa) verontwaardigd omdat de actiegroep daarmee tekort wordt gedaan.

Volgens Jos Kerkhoven (DZ-Rot) is D66 wel de referendumpartij. ,,Het staat in het verkiezingsprogramma. U kunt beter Draai180 heten.’’

Marc Wit (CDA) vindt dat het besluit over het cultuurcluster al in mei 2013 is genomen, toen de raad goedkeuring gaf aan een overeenkomst met ontwikkelpartner de NS. Net als Paul Laport (GroenLinks) vindt hij dat de roep om een volksraadpleging te laat komt.

De PvdA kijkt er ook zo naar. Tjeerd Pietersma: ,,Zeven partijen hadden het cultuurcluster bi de verkiezingen in hun programma staan. Ook de SP.’’

De voorstanders van een referendum - waaronder de SP - zwaaien vooral met het advies van twee hoogleraren die de raad heeft ingehuurd om over het referendum te adviseren. Zij zeggen dat het financiële besluit dat de raad volgende week neemt, geschikt is voor een raadpleging.

De andere partijen citeren uit hetzelfde advies en komen tot de conclusie dat het misschien wel kan, maar niet moet. Ook dat staat in het advies.

Kultuurklutser Jan de Bruin kondigde voor aanvang al aan tegen een nee van de raad in beroep te gaan. De raadsleden waren wel nieuwsgierig wat dat praktisch betekent. Volgens wethouder Dick Emmer levert dat geen vertraging op.