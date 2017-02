Zaantheater test theaterstoelen

foto Dirk Jongejans Steven Houtman met de stembiljetten. Hij regelt de keuze voor de nieuwe stoelen, de strijd gaat tussen deze drie.

ZAANDAM - Wie vanaf de zomer na een lange dag werken in de Albert Heijnzaal van het Zaantheater plaatsneemt, wil beslist terechtkomen in stoel A. Die is de enige van de drie aanbestede stoelen waarin de bezoeker lekker onderuitgezakt kan zitten. Enige nadeel is dat de gecapitonneerde rugleuning voor mensen met weinig vet op de rug wat onprettig kan aanvoelen.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 9-2-2017, 17:33 (Update 9-2-2017, 17:33)

Stoel B is vooral fijn voor mensen die graag een actieve zithouding aannemen. Het is geen kunst om hierin kaarsrecht te blijven...