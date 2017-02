In Wormerland draagt iedereen een trui

Archieffoto Warme truiendag.

WORMER - Het ijs houdt (nog) niet, maar de schaatstrui mag uit de kast, als het aan Wormerland Duurzaam ligt.

Door Koos Reitsma - 9-2-2017, 17:31 (Update 9-2-2017, 17:31)

Vandaag is het namelijk Warme truiendag. Op de landelijke Warme truiendag gaat bij alle deelnemers de verwarming een graadje lager en trekken de bewoners een warme(re) trui aan. ’Want de groenste energiebron is je eigen lichaam.’

Wormerland Duurzaam, een vereniging van vrijwilligers die allerlei activiteiten voor duurzaamheid op touw zet, grijpt deze dag aan om de hele gemeente bewust te maken van de energieproblematiek. Ook alle basisscholen in Wormerland zetten de verwarming lager en docenten maken van de gelegenheid gebruik om het in de les over duurzaamheid te hebben. Op het gemeentehuis wordt soep uitgedeeld en Nova Fysio (fysiotherapie) biedt een gratis warming-up aan.

De vrijwilligers van Wormerland Duurzaam staan zelf op het dorpsplein, voor De Omslag. Ze houden daar een ’energiecafé’ voor wie geïnteresseerd is in energiebesparende maatregelen, zoals spouwmuurisolatie en zonnepanelen.