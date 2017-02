Een oase van rust met veel water en weinig geld

Foto Hans van Weel Volgens Oostzaners ligt Het Twiske in Oostzaan, volgens Landsmeerders ligt het natuurgebied in Landsmeer.

OOSTZAAN - Dit prachtige natuurgebied, een oase van rust zo onvoorstelbaar dichtbij de drukste stad van Nederland, kenmerkt zich door de grote hoeveelheid water. Maar liefst een derde van het 650 hectare grote gebied bestaat daaruit. Bezoekers kunnen er duiken, surfen en zeilen er er zijn stranden, waterspeelplaatsen, een haven, molen en zorgboerderij. Wie liever wil wandelen of fietsen kan zich er ook tegoed doen. Volgens de website van het gebied kunnen bezoekers op hun tocht Schotse Hooglanders tegen het lijf lopen.

Op de foto ziet u water Nieuwe Twiske. Een stuk kleiner dan de plas ten noorden ervan, De Stootersplas. Aan Nieuwe Twiske bevindt zich kiosk De Does, rechtsboven op de foto. Middenboven is de Avonturenspeelplaats te zien: een ruim opgezette speeltuin die het hele jaar door open is voor de jeugd. Kinderen kunnen er met een pontje en via bruggen over het water en met een kabelbaan door de lucht. Ook is er een speelkasteel en een buizenfort.

Geld is al jarenlang het grote probleem van Het Twiske. De schatkist, bedoeld om tekorten te dichten in geval van nood, is jarenlang rücksichtslos geplunderd. Een structureel tekort op de begroting ontstond en groeide verder. Uiteindelijk zakte Het Twiske onder de nullijn. Het in 2006 geïntroduceerde betaald parkeren moest dat oplossen, maar bleek ook slechts een kostenpost. Daar kwam vandalisme bovenop bij speelparadijs Twiske Poort, dat eerst gesloten en daarna afgebrand is. Zaken die geld moest opleveren als waterskiën en een nieuw restaurant kwamen ook niet van de grond.

Er is licht aan het einde van de tunnel. Het betaald parkeren moet nu eindelijk geld gaan opleveren en er zijn plannen voor nieuwe horeca bij het voormalige Twiske Poort. Ook moet het houden van drie grote festivals in een seizoen geld in het laatje brengen.