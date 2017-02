Care Autoschade overgenomen door Martin Schilder Groep

ZAANDAM - Het Noord-Hollandse autoschadebedrijf Martin Schilder Groep heeft Care Autoschade Zaandam overgenomen.

Door Sebastiaan van Loosbroek - 9-2-2017, 17:03 (Update 9-2-2017, 17:03)

Care Autoschade, met meerdere vestigingen in Noord-Holland, ging op 9 januari failliet. ,,Het bedrijf leed al jaren een miljoenenverlies’’, licht manager Tim Scheffen van Martin Schilder Groep toe.

Het faillissement kostte niet alleen veertien Zaanse medewerkers hun baan, maar ook medewerkers uit Hoorn en Alkmaar. Nu familiebedrijf Martin Schilder Groep deze vestigingen heeft overgenomen, hebben zij een deel van hen weer aan het werk kunnen zetten. In totaal zijn er weer tien aan de slag, waarvan er vier bij de voormalige vestiging in Zaandam werkten.

Franchise

Care Autoschade heet nu Schadenet en is een franchiseformule. Martin Schilder was al franchisenemer van schadeherstelbedrijven in Beverwijk, Alkmaar en Hippolytushoef, maar een vestiging in de Zaanstreek ontbrak nog. ,,Martin Schilder Groep heeft altijd al de ambitie gehad om ook een vestiging in de Zaanstreek te hebben’’, zegt Scheffen.

De klanten van Care Autoschade in de Zaanstreek kunnen voortaan terecht bij de nieuwe Schadenet-vestiging aan de Schellingweg 11 in Zaandam.

In de jaren ’80 groeide Martin Schilder Groep uit tot een omvangrijk bedrijf in de mobiliteitsbranche. Die groei zet nu verder door.